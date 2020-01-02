Şüpheli yangın! 5 ton sarımsak ve arpa küle döndü

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Kızılcaören Köyü Taktak Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Ali Yıldız’a ait evde yangın çıktı. Ailenin Kastamonu Cezaevine bir yakınlarının görüşünü gittiği sırada çıkan yangın kısa sürede tüm evi kapladı. İhbar üzerine çıkan yangına Kastamonu Belediyesi ve Taşköprü Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınabildi. Ayrıca jandarma ve itfaiye ekipleri, ahırda bulunan 30 büyükbaş hayvanı çıkartarak telef olmaktan kurtardı. Yangında iki katlı betonarme ev ile ambar ve ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca ambarda bulunan 5 ton tohumluk sarımsak ile 5 ton arpa da çıkan yangında küle döndü. Yangın esnasında itfaiye ekiplerdi, evde bulunan 8 adet dolu tüpü patlama riski nedeniyle muhafaza altına alarak olası bir facianın önüne de geçmiş oldu.

YANGIN, AİLE CEZAEVİNE GÖRÜŞE GİTTİĞİ SIRADA ÇIKTI

Yangın esnasında ailenin Kastamonu Cezaevine bir yakınlarını görüşe gittiği öğrenildi.

Öte yandan evi yanan ailenin 20 Aralık’ta Alatarla köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden silahlı kavgaya karıştığı belirtildi. Silahlı kavgada aynı köyden olan komşuları Süleyman Doğan (49) ve kardeşi Ertan Doğan (32) ile amcasının çocuğu Namık Doğan (48) ise hayatlarını kaybetmiş, Süleyman ve Ertan kardeşlerin babaları İhsan Doğan (78) ile Satı Doğan (30) da yaralanmıştı.

Olayın ardından silahlı kavgaya karıştıkları gerekçesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alınan evi yanan aileden A.Y, S.Y. ve K.Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Yangın sonrasında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Alatarla Jandarma Komutanlığı ekipleri ve komandolar, köyde geniş güvenlik önlemleri aldı. Taşköprü Cumhuriyet Savcılığı, yangın nedeniyle soruşturma başlattı.