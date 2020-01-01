Sürdürülebilir bir dünya armağan edin

Her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da milyonlarca kişi, sevdiklerine hediyeler verecek. Dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan olan küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri, kendini alışılmadık hava durumlarında gösterirken, ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı) yaşanabilir bir dünya için geri dönüşümün önemine değindi.

Yeni yıl kutlamaları sırasında verilecek hediyeler sırasında ambalaj atıklarının geri dönüşüm kutularına atılması çağrısında bulunan ÇEVKO Vakfı Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Özcanlı Uslu, “Yılbaşında geleneksel olarak milyonlarca kişi birbirine hediyeler verecek. Bu hediyeleri verirken, minik notlarla ya da sözlü olarak ambalajları ayrı biriktirip geri kazanım kutularına atma çağrısında bulunalım. Böylece yılbaşı hediyelerimize, sürdürülebilir bir dünya için olumlu bir adımı da ekleyelim” dedi.

‘Çöp değil kaynak’

Dilek Özcanlı Uslu, “Sadece yılbaşı hediye ambalajlarının değil, günlük hayatta tüketilen ürünlerin kağıt / karton, plastik, ahşap, cam ya da farklı malzemelerin birlikte kullanıldığı ambalajların atıklarının, diğer evsel atıklarımızdan ayrı bir şekilde biriktirilip, mahallede yer alan geri kazanım kutularına atmak geleceğimiz açısından önemli. Bu basit hareket, sürdürülebilir bir dünya için gerekli. Ambalaj atığını çöp değil, sürdürülebilir çevreye ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek bir güç olarak görelim. Geri kazanım kültürünün yaygınlaşmasını ve toplumun çoğunluğunun kaynağında ayrı toplama alışkanlığı edinmesini hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Dönüşümle neler kazandık?

ÇEVKO Vakfı, geri dönüşüm ve ambalaj atıklarını değerlendirilmesiyle 2019 yılında 1 milyon ailenin yıllık elektrik tüketimine eş değer 2 bin 730 GW saat elektrik tasarrufu sağlandığını, bin 440 olimpik yüzme havuzu hacmine eşit 3 milyon 600 bin metreküp depolama sahasından tasarruf sağlandığını belirtti. ÇEVKO Vakfı ayrıca, 17 bin uçağın dünyanın çevresini dönmesiyle ortaya çıkacak emisyona denk 331 bin ton sera gazı salınımının geri dönüşümle engellendiğini, 100 hektar orman arazisine eş değer 4 milyon 850 bin ağacın kesilmekten kurtulduğunu, 43 bin ailenin yıllık su tüketimine eş değer 7,5 milyar litre su tasarrufu sağlandığını ve 3 milyon aracın deposunu doldurabilecek 134 milyon litre petrol tasarrufunun sağlandığını vurguladı.