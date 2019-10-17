Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali kasımda

Sürdürülebilirlik kavramının doğru anlaşılması ve toplumda farkındalığın artması amacıyla 2008’de yola çıkan SYFF’in bu yılki seçkisinde yer alan belgeseller, olup biteni göstermekle yetinmiyor, izleyicilerin sistemleri anlamaya davet ediyor.

Dünyanın birçok farklı ülkesinden iklim değişikliği, sosyal girişimcilik, bir insan hakkı olarak barınma ve konut, toplumsal dönüşüm, yerel ekonomi, sürdürülebilir ormancılık, turizm, çocuk işçiliği, sürdürülebilir üretim, sorumlu tedarik zinciri, barış, vb. birçok konuyu bütüncül bir bakış açısıyla aktaran film seçkisinden örneklerden biri, tüm olumsuz koşullara rağmen kurduğu başarılı yemek firması Soufra ile kendisinin ve birlikte çalıştığı mülteci kadınların kaderini değiştirmesini konu alan “Sofra”. Diğer bir film olan “Cesur Bakış” ise yaklaşık 68 yıl önce dünyada ordusunu lağveden en büyük ülke olarak kaynaklarını eğitime ve sağlığa ayıran ve Mutluluk Endeksinde bir numara olan Kosta Rika örneğini merkeze alıyor.