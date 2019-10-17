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17.10.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali kasımda

İnsanların birbirleri ve gezegenin döngüleri ile uyumlu yaşanabileceğini düşünenlerin bir araya geldiği bir buluşma olan Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali (SYFF) 21-24 Kasım tarihlerinde İstanbul’da Salt Beyoğlu ve Fransız Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali kasımda

 

Sürdürülebilirlik kavramının doğru anlaşılması ve toplumda farkındalığın artması amacıyla 2008’de yola çıkan SYFF’in bu yılki seçkisinde yer alan belgeseller, olup biteni göstermekle yetinmiyor, izleyicilerin sistemleri anlamaya davet ediyor.

Dünyanın birçok farklı ülkesinden iklim değişikliği, sosyal girişimcilik, bir insan hakkı olarak barınma ve konut, toplumsal dönüşüm, yerel ekonomi, sürdürülebilir ormancılık, turizm, çocuk işçiliği, sürdürülebilir üretim, sorumlu tedarik zinciri, barış, vb. birçok konuyu bütüncül bir bakış açısıyla aktaran film seçkisinden örneklerden biri, tüm olumsuz koşullara rağmen kurduğu başarılı yemek firması Soufra ile kendisinin ve birlikte çalıştığı mülteci kadınların kaderini değiştirmesini konu alan “Sofra”. Diğer bir film olan “Cesur Bakış” ise yaklaşık 68 yıl önce dünyada ordusunu lağveden en büyük ülke olarak kaynaklarını eğitime ve sağlığa ayıran ve Mutluluk Endeksinde bir numara olan Kosta Rika örneğini merkeze alıyor.

Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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