Süreç Cumhuriyet Bayramı’nda bitecek

29 Ekim Salı günü 18.00’de 150 saatlik sürenin dolmasının ardından YPG’nin çekilmesini tamamlaması ile bu bölgede ortak devriyeler başlayacak. Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Cumhurbaşkanlığı’nda vereceği resepsiyonda süreç hakkında net mesajını verecek. Anlaşmalara uyulması halinde 9 Ekim saat 16.00’da başlayan süreç, 29 Ekim’de yani 20 günde tamamen sonlandırılmış olacak. Rusya’nın Fırat’ın batısında da kontrolün Suriye rejimine devredilmesini istediğine dair haberler yayımlanırken Türkiye, buna sıcak bakmadığını bir kez daha ifade etti. Türkiye, bu noktada Astana ve Cenevre süreçleri ile üçlü zirvelerin sonuçlanıp Suriye’de siyasi çözümün hayata geçmesine işaret ediyor.