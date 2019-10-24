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24.10.2019 - 07:50 | | ECEM TOPLAR Ankara

Süreç Cumhuriyet Bayramı’nda bitecek

ABD’nin ardından Rusya ile Fırat’ın doğusunda PKK/YPG’nin çekilmesi için varılan anlaşmaların ardından, Türkiye’nin yaklaşık 6 yıldır gündeme getirdiği “güvenli bölge” resmen hayata geçmiş olacak.

Süreç Cumhuriyet Bayramı’nda bitecek

29 Ekim Salı günü 18.00’de 150 saatlik sürenin dolmasının ardından YPG’nin çekilmesini tamamlaması ile bu bölgede ortak devriyeler başlayacak. Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Cumhurbaşkanlığı’nda vereceği resepsiyonda süreç hakkında net mesajını verecek. Anlaşmalara uyulması halinde 9 Ekim saat 16.00’da başlayan süreç, 29 Ekim’de yani 20 günde tamamen sonlandırılmış olacak. Rusya’nın Fırat’ın batısında da kontrolün Suriye rejimine devredilmesini istediğine dair haberler yayımlanırken Türkiye, buna sıcak bakmadığını bir kez daha ifade etti. Türkiye, bu noktada Astana ve Cenevre süreçleri ile üçlü zirvelerin sonuçlanıp Suriye’de siyasi çözümün hayata geçmesine işaret ediyor.

Jandarmadan sahte MİT'çi operasyonuİSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatına işe alma vaadiyle 58 kişiden harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında para aldığı tespit edilen şebekeye operasyon yaptı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
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