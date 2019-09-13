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13.09.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Suriye Koordinasyon Toplantısı yapıldı: Güvenli bölge hazırlıkları görüşüldü

Suriye Koordinasyon Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıya, ilgili bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı, MİT, AFAD, Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yetkililer katıldı.

Suriye Koordinasyon Toplantısı yapıldı: Güvenli bölge hazırlıkları görüşüldü

Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin hazırlıkların görüşüldüğü toplantıda, bakanlıklar ve ilgili kurumların Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerdeki faaliyetleri ele alındı.

Toplantıda, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgede yapılacak çalışmaların maliyetlerinin Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlarca üstlenilmesinin gerekliliği de ifade edildi. Bakanlık ve kurum yetkililerinin bölgede yaptıkları faaliyetlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a brifing sunduğu toplantıda, yapılan hazırlıklar ve alınacak tedbirler değerlendirildi. 

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