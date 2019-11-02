MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSuriye Milli Ordusu Ayn İsa kırsalında drone helikopter düşürdü
02.11.2019 - 20:54 | | AA

Suriye Milli Ordusu Ayn İsa kırsalında drone helikopter düşürdü

SMO Suriye'nin kuzeyinde Ayn İsa beldesi yakınlarında bir drone helikopter düşürdü.

Suriye Milli Ordusu Ayn İsa kırsalında drone helikopter düşürdü

Suriye Milli Ordusu (SMO) Suriye'nin kuzeyinde Ayn İsa beldesi yakınlarında bir drone helikopter düşürdü.

SMO askerleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde güvenliğin sağlanması için arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Askerler, M4 kara yolu yakınlarındaki Biir Asi köyündeki arama-tarama sırasında fark ettikleri ve terör örgütü YPG/PKK'ya ait olduğunu değerlendirdikleri drone helikopteri düşürdü.

Terör örgütü YPG/PKK, örgütün Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.

Terör örgütü söz konusu saldırılarında droneları aktif kullanıyor.

    Arnavutköy'de yangın! Bölgeye ekipler sevk edildi...Arnavutköy'de bir binada çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kuzey Yıldızı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Kuzey Yıldızı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

    2 Kasım Sayısal Loto sonuçları açıklandı... Şeytanın bacağı kırıldı

    2 Kasım Sayısal Loto sonuçları açıklandı... Şeytanın bacağı kırıldı

    Kan donduran olay! Çöp konteynerinde bebek bulundu

    Kan donduran olay! Çöp konteynerinde bebek bulundu

    Sıradaki Haber