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03.10.2019 - 02:31 | | İHA

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine tank ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan operasyon öncesi Suriye’nin Telabyad kentine sınırı bulunan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine askeri sevkiyat gerçekleştirildi. Tank ve mühimmat taşıyan araçlardan oluşan askeri konvoy, Akçakale ilçesindeki 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına giriş yapmadan sınır karakollarına gitti.

Cansız bedeni park halindeki aracında bulunduÜç gündür kayıp olan erkek vatandaşın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde ve çevresinde detaylı araştırma yaparken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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