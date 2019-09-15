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15.09.2019 - 19:53 | | AA

Suriye - Türkiye sınırında bombalı saldırı: 12 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesindeki hastane yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 12 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.

Suriye - Türkiye sınırında bombalı saldırı: 12 kişi hayatını kaybetti

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan beldenin güneyinde, Çobanbey Hastanesinin yakınındaki otoparkta bomba yüklü bir araç infilak ettirildi.

Suriye - Türkiye sınırında bombalı saldırı: 12 kişi hayatını kaybetti

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 12 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Suriye - Türkiye sınırında bombalı saldırı: 12 kişi hayatını kaybetti

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, patlama sonucu hastane yakınındaki yıkılan evlerin enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Ölü sayısın artmasından endişe ediliyor.

Suriye - Türkiye sınırında bombalı saldırı: 12 kişi hayatını kaybetti

Suriye - Türkiye sınırında bombalı saldırı: 12 kişi hayatını kaybetti

Suriye - Türkiye sınırında bombalı saldırı: 12 kişi hayatını kaybetti

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