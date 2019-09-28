28.09.2019 - 10:35 |
Suriye'de 7. ortak hava devriyesi
Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri, 7'nci kez ortak hava devriyesine başladı.
Türk ve Amerikan askerleri, sınır hattında helikopterle 10.30 sıralarında havalandı.Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’ne ait 4 helikopter sınır hattına yöneldi.
ABD'ye ait helikopterler sınırın Suriye tarafında, TSK’ya ait helikopterler de Türkiye sınırında uçuşa başladı.
Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturduğu tahkimatların ve arazinin gözlemlendiği ortak hava devriyesinin altıncısı geçtiğimiz cumartesi günü yapılmıştı.
TRT Haber