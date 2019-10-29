Suriye'deki Polis Özel Harekat'tan 29 Ekim mesajı!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sitesinden yapılan açıklamada, PÖH ekiplerinin Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'deki görevlerine devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Suriye'deki kahramanlarımız yüce Türk Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor. Özel Harekat Polisleri, Suriye’de devam eden Barış Pınarı Harekatı’nda operasyonlarına devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte müşterek görev yapan Polis Özel Harekat timlerimiz, temas hattında icra ettiği operasyonlarla teröristlere aman vermiyor" denildi.
Cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak isteyince olan kuzene oldu!Konya'nın Emirgazi ilçesinde, cinsiyet değiştirmek için tedavi olduğu öne sürülen Özlem K. (27), sevdiği İ.K. adlı kızı evinden kaçırmak istedi. Özlem K., buna engel olmaya çalışan İ.K.'nin kuzeni Şenol K.'yi (43) tabancayla vurarak, karnından yaraladı. Çıkan arbedede dövülen Özlem K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.