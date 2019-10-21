MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon dakika... Suriye'den acı haber! 1 asker şehit
21.10.2019 - 08:55 |

Son dakika... Suriye'den acı haber! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki bir üs bölgesine 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir askerin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, bugün şehit olduğunu açıkladı.

Son dakika... Suriye'den acı haber! 1 asker şehit

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman bir silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Lastiği fırladı! Her şey yola döküldü...Ankara'da, seyir halindeyken lastiği yerinden çıkan meyve ve sebze yüklü kamyon devrildi. Kazada, meyve ve sebzeler yola dökülürken, sürücü hafif yaralandı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış uyarısı

Terör örgütüne 3 ilde darbe! Biri gri listede 7 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne 3 ilde darbe! Biri gri listede 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur var mı? (21 Ekim)

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur var mı? (21 Ekim)

Yardıma diye giden şoförün arabasında patlama

Yardıma diye giden şoförün arabasında patlama

Sıradaki Haber