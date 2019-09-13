13.09.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Suriye’den arşiv fotoğrafları
Stewards of Cultural Heritage (SoCH) projesi kapsamında, Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen “Bir Mekân, Bir Hikâye: Suriye Arşiv Fotoğraflarında İnsan Belleği” sergisi, 18 Eylül’de Rezan Has Müzesi’nde açılacak.
Kurulduğu yıldan bu yana birçok sergiye ev sahipliği yapan Rezan Has Müzesi, son olarak Suriye’deki savaşın insan hayatı ve kültürel miras üzerindeki yıkıcı etkisinin gösterilmesi amacıyla Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen “Bir Mekân, Bir Hikâye” sergisine ev sahipliği yapacak. Sergi, Suriye’yi Suriyelilerin anımsadıklarıyla yansıtmayı amaçlayan insan hafızasına ve insanların kültürel miras alanlarıyla kurdukları ilişkilere odaklanıyor.