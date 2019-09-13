Suriye’den arşiv fotoğrafları

Kurulduğu yıldan bu yana birçok sergiye ev sahipliği yapan Rezan Has Müzesi, son olarak Suriye’deki savaşın insan hayatı ve kültürel miras üzerindeki yıkıcı etkisinin gösterilmesi amacıyla Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen “Bir Mekân, Bir Hikâye” sergisine ev sahipliği yapacak. Sergi, Suriye’yi Suriyelilerin anımsadıklarıyla yansıtmayı amaçlayan insan hafızasına ve insanların kültürel miras alanlarıyla kurdukları ilişkilere odaklanıyor.