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13.11.2019 - 16:13 | | DHA

Suriye’den ateş açılınca paniğe kapıldı, ayağını kırdı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine komşu olan Suriye’nin Ayn El Arap kasabasından ateş açıldı. Bu sırada korkuyla iş yerinin terasında atlayan bakkal Yusuf Çankaya (40) ayağını kırdı.

Suriye’den ateş açılınca paniğe kapıldı, ayağını kırdı

İlçenin Suriye sınırında yer alan Mürşitpınar Mahallesi'ne iddiaya göre terör örgütü PKK/YPG denetiminde bulunan Suriye'nin Ayn El Arap kasabasından ateş açıldı. Bu sırada iş yerinin terasına malzeme indiren Yusf Çankaya paniğe kapılarak yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine atladı. Yaralı Çankaya'yı gören yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Çankaya’yı Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Yusuf Çankaya’nın bacağının kılıldığı bildirildi. 2014 yılında da aynı bölgeden havan mermisinin atılması sonucu Çankaya'nın evi ve iş yerinin zarar gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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