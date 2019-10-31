MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSuriyeli işçinin feci ölümü...
31.10.2019 - 11:20 | | DHA

Suriyeli işçinin feci ölümü...

İzmir'in Torbalı ilçesinde, çalıştığı fabrikada üzerine mermer düşen Suriyeli işçi Muhammed Elali (22), hayatını kaybetti.

Suriyeli işçinin feci ölümü...

Olay, dün akşam Torbalı'da bulunan bir mermer fabrikasında meydana geldi. Ülkesindeki iç savaştan kaçıp, 4 yıl önce Torbalı'ya yerleşen 2 çocuk babası Muhammed Elali'nin üzerine, çalıştığı fabrikada mermer düştü. Blok halindeki mermerin altında kalan Elali'yi gören arkadaşları hemen polis ile sağlık ekiplerini aradı.

Gelen sağlık görevlileri, Elali'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Elali'nin cenazesinin, Suriye'ye gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

    Kamyonetin çarptığı simitçi ağır yaralandı!Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin çaptığı simitçi, ağır yaralandı.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ayağına düşen 'aslan balığı' öldürüyordu

    Ayağına düşen 'aslan balığı' öldürüyordu

    EUS yerleştirme sonuçları ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

    EUS yerleştirme sonuçları ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

    Gaziantep’te annesinin terk ettiği bebeğe doktor sahip çıktı

    Gaziantep’te annesinin terk ettiği bebeğe doktor sahip çıktı

    Kırklareli'de yaklanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

    Kırklareli'de yaklanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

    Sıradaki Haber