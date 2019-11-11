Suriyeli Leyla'dan Ata'ya mektup

Suriye’deki iç savaştan ailesiyle birlikte kaçarak Türkiye’ye yerleşen lise öğrencisi Leyla Abbud (15), vefatının 81’inci yılı nedeniyle 10 Kasım’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e mektup yazdı. Sözlerine “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Ulu Önder Atatürk’e” diye başlayan genç kız, “Sizin bilgeliğiniz ve önderliğiniz karşısında saygıyla eğiliyorum. Bizler savaş sebebiyle ülkenize sığınan mültecileriz” diyerek, devam etti.

Neslişah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okuyan Abbud, “Sizin isminizi ve yaptıklarınızı Türkiye’ye gelince öğrendik. Sevgimiz duygu olup, dilimize geldi. Bizler ileride kendi memleketimize dönsek bile, fikirlerinizi ülkemize taşıyacağız. İlkeleriniz bizim ülkemizde olsaydı, böyle acımasız savaşlar yaşanmazdı. ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ sözünüz bütün dünya liderlerinin ilkesi olsun” sözleriyle, duygularını dile getirdi.

'Hep barış istemiş'

Abbud, “Suriye’de Atatürk’ü hiç bilmiyordum. Türkiye’ye geldiğimde okulda öğrendim ve bazı şeyleri de merak edip okudum. İnsanlar için hep iyi şeyler yapmış ve barış istemiş. 10 yaşında savaşı gördüm. Bu yüzden bir sürü çocuk öldü. Atatürk’ün çocukları ne kadar sevdiğini okudum ve bu mektubu yazarken de tamamen içimden gelenleri kaleme aldım. Mektubu da tam istediğim gibi yazamadım, çünkü Türkçe’yi öğrenmekte çok zorluk çektim. Hâlâ da bazı şeyleri tam ifade edemiyorum ve derslerde zorlanıyorum” şeklinde konuştu.