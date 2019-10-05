"Suriyelilere değil getirenlere kızalım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerin ardından Suriyelilere belediye yardımını kestiğine yönelik tartışmalarla gündeme gelen CHP’li Bolu Belediyesi’ni ziyaretinde, iktidarın sığınmacı politikasını eleştirdi. Vatandaşa, “Suriyelilere kızmayın” diye seslenen Kılıçdaroğlu, “Kim getirdi Suriyelileri? Hangi politika getirdi? Suriyelilere değil, Suriyelileri buraya getirenlere kızacağız” dedi.



Kılıçdaroğlu, dün partisinin Abant’ta başlayan kampına katılmadan önce Bolu’daki CHP’li belediyeleri ziyaret etti. İlk olarak Mengen Belediyesi’ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’de yeni bir siyaset anlayışını başlattıklarını dile getirerek, “Herkesi kucaklayan, kimseyi ötekileştirmeyen, herkesi seven bir siyaset anlayışı. Bunu beraber büyüteceğiz” ifadesini kullandı.



‘Niye bu kavga?’



Bolu Belediyesi tarafından yapılacak Orman Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası’nın temel atma törenine de katılan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada birlik mesajı vererek, “Toplumu ayrıştırmak değil bir araya getirmemiz lazım. Vatan bizim vatanımız niye ayrışıyoruz, kavga ediyoruz?” dedi. Ortadoğu’daki tablonun, “iç açıcı” olmadığını da ifade eden Kılıçdaroğlu, “En başından beri bizim Ortadoğu bataklığında ne işimiz var dedim. Komşuda yangın varsa biz oraya su ile gitmeliyiz. Ama elimizde benzin bidonu ile gittik, faturasını biz ödüyoruz” dedi.



Suriyeli sığınmacı sorununa da değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



“Suriyelilere kızmayın. Kim getirdi Suriyelileri? Hangi politika getirdi? Asıl kızacağımız nokta o. Suriyelilere değil, Suriyelileri buraya getirenlere kızacağız. Suriye’de savaşı bitirin kardeşim. Suriyelileri de kendi ülkelerine gönderin... Maalesef milyonlarca kişi yerinden yurdundan edildi, binlerce çocuk, kadın, yaşlı, genç demeden insanlar hayatını kaybetti. Biz bu bölgeye huzuru getireceğiz. Uluslararası Suriye Konferansı’nı düzenlememizin nedeni de buydu. Komşuda yangın varsa, size de sıçrar. Yangının üzerine benzin bidonu ile değil suyla gitmeliyiz.”

‘Parlamenter rejim önümüzü açacak’



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50+1 olan oy oranı şartının yüzde 40+1’e düşürülmesine yönelik tartışmalar sürerken, “demokratik parlamenter sistem” vurgusu yaptı. CHP Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan, “Tek Adam Parti Devleti Hevesinin Milletimize Faturası” başlıklı kitapçığa önsöz yazan Kılıçdaroğlu, demokratik parlamenter sistemle yönetilen ülkelerin başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelere göre insani gelişmişlikte, yaşam kalitesinde daha başarılı olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, “Halkımızın hak ettiği refah seviyesine ulaşmasının önünü, ancak birinci sınıf bir demokratik parlamenter rejim açacaktır” dedi. Türkiye’nin çok partili yaşama 73 yıl önce geçtiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, bu sürede demokrasinin büyük sınamalardan geçtiğini belirterek, “Demokrasinin sunduğu imkân ve araçları kullanarak demokrasimizi tahrip etmek ve bir ‘tek adam parti devleti rejimini’ inşa etmek, kimsenin aklına gelmemiştir” dedi.



‘Milliyetçiliğimiz Atatürk’ten gelir’









Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisini hedef alan açıklamasının ardından Kıbrıscık Belediyesi’ni ziyaretinde konuştu. Vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu özetle şu mesajları verdi: “Bizim düşüncemizde bir tek şey var. Bu ülkeyi kuran gazilerimiz, şehitlerimiz, başta Atatürk... Onun arkasından kahramanca gideceğiz ve yürüyeceğiz. Bayrağımız var, yücelsin istiyoruz. Toprağımız var, bereketli olsun istiyoruz. CHP, Atatürk’ün kurduğu bir partidir. Bizim milliyetçilik anlayışımız kafatası milliyetçiliği değildir. Bizim milliyetçilik anlayışımız Atatürk’ten gelir, Ecevit ile devam eder. Biz milliyetçilik anlayışımızı Kıbrıs’ın Beşparmak dağlarına, Akdeniz’in sularına yazmışız. Bizim milliyetçilik anlayışımızda vatan toprağını terk etmek yoktur. Bu ülkenin çakıl taşı için göğsümüzü siper ederiz. Üreteceğiz, kadın-erkek çalışacağız ele güne bu memleketi teslim etmeyeceğiz. Bizim milliyetçilik anlayışımız budur. Vatanıyla, bayrağıyla sorunu olmayan herkesin başımın üstünde yeri vardır, hangi partiden olursa olsun. Vatan ve bayrak bizimdir. Bizim şehitlerimizin gazilerimizin bize teslim ettiği iki büyük emanettir.”



Fotoğraf: OĞUZ YETER Milliyet