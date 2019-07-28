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28.07.2019 - 08:11| ELİF ALTIN - İstanbul

‘Suriyelilere destek protestosunda 6 gözaltı

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Hukukçular Derneği, Mazlumder ve Özgür-Der’in Suriyelilere destek eyleminde 6 kişi gözaltına alındı.

‘Suriyelilere destek protestosunda 6 gözaltı

İstanbul Valiliği, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da kayıtlı olmayan Suriyelilerin kayıtlı bulundukları illere gönderilmesine ilişkin karar aldı. Valilik, 20 Ağustos’a kadar kayıtlı oldukları illere dönmeyen Suriyelilerin yakalanarak bağlı oldukları illere gönderilmesine karar verdi. Karara tepki göstere Özgür-Der, Mazlumder, Hukukçular Derneği ve Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, dün Saraçhane Parkı’nda basın açıklaması yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri alınan parkta konuşan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, “Bu ülkeye sığınmış kardeşlerimizi ‘sizi istemiyoruz, siz toplumun dokusunu bozuyorsunuz’ diye nefretle karşılayan insanları görmekten utanç duyuyoruz. Bu insanlar İstanbul’a gezmeye gelmediler, hayatlarına devam edebilmek için geldiler” dedi. Basın açıklaması yapıldığı esnada bir vatandaş ‘Toplum bıktı bunlardan’ diyerek tepki gösterdi. Ardından bozkurt işareti yapan bir grup açıklama yapan gruba bağırarak saldırmak istedi. Polis biber gazı ile müdahalede bulundu, 6 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta okulun çatısı alev alev yandıİstanbul Esenyurt'ta izolasyon çalışmaları devam eden ilk okulun çatısı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı.
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