Suriyelilerin çoğu dönmek istemiyor

Türk-İş için hazırlanan mülteciler ve göçmenlerle ilgili araştırmadan özellikle Suriyelilerle ilgili çarpıcı sonuçlar çıktı. Buna göre, Suriyelilerin yüzde 39’u, 6 yıldan fazla zamandır Türkiye’de. Türkiye’nin vatandaşlık vermesi halinde Suriyelilerin yüzde 43.8’i “Türkiye’de kesinlikle kalırım” derken, Türkiye’nin sınır ötesinde güvenli bölge oluşturması halinde oraya gitmek isteyenlerin oranı yüzde 25. Suriyelilerin yüzde 40’ı ise ülkesine dönmek istemiyor.

Yüzde 20’si pasaportlu

Adil Gür, Türk-İş için, “Türkiye’de Yaşayan Mülteciler ve Kaçak Göçmenler Araştırması” yaptı. Araştırmada, Türkiye’de yaşayan Suriyeliler ve diğer göçmenlere yönelik, pek çok ilde yaşayan göçmenlerle görüşerek hazırlanan istatistiki bilgiler yer aldı. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacak araştırmada, Gür’ün yaptığı açıklamalara göre öne çıkan bazı tespitler şöyle:

- Suriye’den gelenlerin büyük bölümü ailelerden oluşuyor. Başka ülkelerden göçenler ise daha çok bireysel ve daha küçük ailelerle Türkiye’ye gelmiş.

- Suriyelilerin yüzde 39’u, 6 yıldan fazla zamandır Türkiye’de. Burada uzun süredir bulunanların önemli bölümü, “6 ay kalırım” diye düşünürken uzun süre kalanlardan oluşuyor.

- Çoğu Suriyelinin Türkiye’ye gelişi sınırdan kaçak ve pasaportsuz şekilde. Suriye dışından gelenlerin yüzde 60’ından fazlası, pasaportla gelip vize süresi bitenlerden oluşuyor. Suriyelilerde ise pasaportla giriş oranı yüzde 20.

- Suriyeliler birinci olarak savaştan kaçmak için Türkiye’ye gelirken, Afgan, Afrikalı, Türk cumhuriyetleri ve Bangladeş gibi ülkelerden gelenlerin birinci önceliği iş bulmak.

- “Ülkenize geri dönmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna genel olarak göçmenlerin yaklaşık 4’te 1’i “evet” diyor.

- Suriyelilerin yüzde 40’ı dönmek istemiyor, geri kalanlar, “şartlara bağlı” diyor.

- Türkiye’nin vatandaşlık vermesi halinde Suriyelilerin yüzde 43.8’i, “Türkiye’de kesinlikle kalırım” derken, yüzde 23’ü ise, “ne olursa olsun ülkeme döneceğim” diyor.

- Birçok Suriyeli, Avrupa’ya ya da başka bir ülkeye gitmek istemiyor.

- Türk halkının olumlu yaklaşımında 3 yıl önceye göre düşüş olsa da Suriyelilerin yüzde 81’i Türkiye’de olmaktan hâlâ memnun.

- Türkiye’nin güvenli bölge oluşturması halinde oraya gitmek isteyenlerin oranı yüzde 25, yüzde 44’ü ‘kesinlikle hayır’ diyor.

- Suriyelilerin oturduğu her iki haneden birinde Türkiye’de doğan bir Suriyeli çocuk var.

Plakalarına yeni uzatma

Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin plaka tescillerine bir kez daha uzatma geldi. Buna göre savaş gerekçesiyle Türkiye’ye gelen Suriyelilerin geçici trafik belgelerinin süresi 31 Aralık 2019’dan 2020 sonuna kadar uzatıldı. Suriyeli otomobillere geçici Türk plakası ilk kez 2015’te takılmaya başlanmıştı. Kayıt altına alınan araçlara SAA 001’den SZZ 999’a kadar sıralı plakalar veriliyor.