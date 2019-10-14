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14.10.2019 - 20:21 | | DHA

Sürücü adayı kanala uçtu

Karabük'te, yol ortasında bulunan 1,5 metre derinliğindeki dere kanalına düşen otomobilin aday sürücüsü Emir Şan Eken (19), yaralandı.

Sürücü adayı kanala uçtu

Kaza, akşam saatlerinde Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Sürücü adayı Emir Şan Eken yönetimindeki 78 AY 707 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkulara çarptıktan sonra su kanalına düştü. 1,5 metre yükseklikteki kanalda yan duran otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sürücü adayı kanala uçtu



Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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