Sürücü Belgesi randevusu nasıl alınır? Sürücü belgesi yenileme işlemi

Sürücü belgesi yenileme işlemleri alınmaya devam ediyor. Yeni sürücü belgelerini almak isteyen binlerce şoför bu işlemlerin nasıl yapılacağı sorusuna yanıt arıyor. Sürücü belgesi yenileme işlemi için Nüfus Müdürlüklerinden alınacak randevu öncesinde sağlık raporu alınması gerekiyor. Kişinin bağlı bulunduğu aile hekimi aracılığı ile verilen sağlık raporu ile birlikte iki adet biyometrik fotoğrafın yanı sıra eski sürücü belgesi de istenilen belgeler arasında yer alıyor.

SÜRÜCÜ BELGESİ RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Sürücü belgesi randevu işlemi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden https://randevu.nvi.gov.tr adresi üzerinden alınabiliyor.

Ehliyet yenileme için ne kadar ücret ödenir?

2017 yılında ehliyet yenileme ücreti 15 TL(13 TL Değerli kağıt bedeli+2 TL Hizmet Bedeli)'dir. Bu ücreti bankaya ödeyebiliyorsunuz. Ödemeleri internet bankacılığı yoluyla ödeyeceklerin işlem yaptığı bankanın ilgili şubesinden "Tahsil Edilmiştir." kaseşi basılmasıyla ilgili EGM tarafından duyuru yapılmıştır.

Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir?

- Eski sürücü belgeniz

-Sürücü olur sağlık raporu

- Nufüs cüzdanı veya pasaport

- 2 Adet biyometrik fotoğraf

- Parmak izi verilecek (Emniyette)

- Sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve hizmet bedelinin ödendiğine dair banka dekontu (15 TL)

- Kan gurubunu belgeleyen belge veya beyan(eski sürücü belgenizde kan grubunuz yazıyorsa herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok)

Sürücü belgeleri ne zaman teslim edilir?

Sürücü belgesi başvurularında başvuru kabul edildikten sonra sürücü belgesi yerine geçen geçici belge düzenlenecek olup, 15 gün içerisinde asıl sürücü belgesi teslim edilecektir.