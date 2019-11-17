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17.11.2019 - 21:53 | | DHA

Sürücü minibüsten fırladı! Kaza anı anbean kaydedildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yolcu minibüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza anı, minibüsün güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Sürücü minibüsten fırladı! Kaza anı anbean kaydedildi

Kaza, saat 18.00 sıralarında, Mustafa Kemal Bulvarı ile 804 Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Ali Rıza Cunda (53) yönetimindeki 48 BB 3145 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, Ramazan Bozkurt'un (40) kullandığı 48 ABS 804 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobildeki Eymen Mecid Bozkurt (5), Eslima Nesrin Yücel (9), Ecrin Bozkurt (12) ve Mustafa Aras (23) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, otomobil sürücüsü Ramazan Bozkurt doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. 

Sürücü minibüsten fırladı Kaza anı anbean kaydedildi

KAZA ANI MİNİBÜSÜN GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anı yolcu minibüsünün güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde hareket halindeki minibüsün önüne çıkan otomobile çarptığı görülüyor. Çarpışmanın şiddetiyle koltuğundan fırlayan minibüs şoförü kameranın acısından çıkarken, kaza yerinden çığlık sesleri yükseliyor. 

Sürücü minibüsten fırladı Kaza anı anbean kaydedildi

Muğla'da trafik kazasıMuğla'nın Fethiye ilçesinde, yolcu minibüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza anı, minibüsün güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.
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