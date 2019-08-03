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03.08.2019 - 15:10| DHA

Sürücülerinin yolu karıştırdığı 2 araç kanala uçtu!

Mersin'in Tarsus ilçesinde, peş peşe giden iki otomobil, sürücülerinin yolu karıştırması sonucu kanala uçtu. Kazada, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Sürücülerinin yolu karıştırdığı 2 araç kanala uçtu!

Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. KKTC'den tatil için gelen kişilerin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün yolu karıştırması sonucu kanala uçtu. Bu sırada peşinden gelen iki otomobilden biri de aynı kanalı uçtu. Diğer sürücü ise son anda durarak kazayı kıl payı atlattı. Kazada, O.T. ve B.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen ekipler tarafından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

 

 

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