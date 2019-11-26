Sürüklenen kaçaklar kurtarıldı

Çeşme ilçesi kıyılarından dün denize açılan, tamamı Afganistan uyruklu 6'sı erkek, 3'ü kadın ve 11'i çocuk toplam 20 kaçak göçmenlerin lastik botu, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Göçmenlerin yardım talebi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu ekibi, lastik bottaki kaçakları kurtardı. Kıyıya getirilen göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Metrobüs durağına şaşırtan asansörKüçükçekmece Beşyol Metrobüs Durağı'nda girişi olmadığı için çalıştırılmayan asansör nedeniyle engelliler zor anlar yaşıyor. Durağa gelen engelliler ya geri dönmek ya da duyarlı vatandaşların kendilerine yardım etmesini beklemek zorunda kalıyor.