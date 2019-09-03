Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 açıklaması

Her sene ekranlarımıza konuk olan ve yayınlandığı süre boyunca zirveyi kimselere bırakmayan Survivor için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, Survivor 2020 için ipuçları verdi. Peki Survivor ne zaman başlayacak?

SURVIVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020'nin ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz net bir bilgi olmazken format ile ilgili oldukça çarpıcı gelişmeler olacağı açıklandı.



SURVİVOR'DA KİMLER YARIŞACAK?

Survivor'da bu yıl kimlerin yarışacağı belli olmadı ancak Acun Ilıcalı, bu yıl bir kez daha Ünlüler-Gönüllüler yarışması olacağını açıkladı.





