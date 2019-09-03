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03.09.2019 - 22:23

Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 açıklaması

TV8'in kült haline gelen yarışma programı Survivor'ın yeni sezonu için arayışlar başladı. Geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan yarışmasına sahne olan Survivor'da bu yıl nasıl bir karşılaşma olacağı da merak konusu. İşte Survivor 2020 ile ilgili ilk bilgiler...

Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 açıklaması

Her sene ekranlarımıza konuk olan ve yayınlandığı süre boyunca zirveyi kimselere bırakmayan Survivor için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, Survivor 2020 için ipuçları verdi. Peki Survivor ne zaman başlayacak?

SURVIVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020'nin ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz net bir bilgi olmazken format ile ilgili oldukça çarpıcı gelişmeler olacağı açıklandı.

SURVİVOR'DA KİMLER YARIŞACAK?

Survivor'da bu yıl kimlerin yarışacağı belli olmadı ancak Acun Ilıcalı, bu yıl bir kez daha Ünlüler-Gönüllüler yarışması olacağını açıkladı.


Kavgadan kaçarken alt kattaki balkona düştüMalatya'da üçüncü kattaki bir kahvede kavga ettiği şahıslardan kaçmak isteyen bir kişi, alt kattaki balkona düşerek ayağını kırdı.
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