Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor yeni sezon yarışmacıları kimler?

TV8 kanalında yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'ın yeni sezonu ne zaman başlayacak? Survivor'ın yayın tarihi merak edilirken, bu yıl kimlerin yarışacağı da araştırılan Survivor'da bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler takımları karşı karşıya gelecek. Survivor yeni sezon yarışmacılarından iki kişi açıklandı. Peki Survivor yarışmacıları kimler? Survivor 2020 ne zaman başlayacak?

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Fakat geçtiğimiz Survivor sezonlarının yayn tarihi göze alındığında Survivor 2020'nin Şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2020 yarışmacılarından iki kişinin kim olduğu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor 2020'nin Ünlüler takımında mücadele edecek isimler, Ersin Korkut ve Uğur Pektaş olduğu duyuruldu.