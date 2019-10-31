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31.10.2019 - 12:15 |

Survivor ne zaman başlayacak? 2020 Survivor tarihi belli oldu mu?

TV8 kanalının her sezon ilgiyle izlendiği Survivor yarışması bu yıl ne zaman başlayacak? Survivor izleyicilerinin merakla araştırdığı Survivor tarihi belli oldu mu? Bu yıl Survivor'da nasıl bir format olacak? İşte 2020 Survivor hakkında merak edilenler...

Survivor ne zaman başlayacak? 2020 Survivor tarihi belli oldu mu?

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da bu yıl ünlü isimler ve gönüllü isimler yarışacak. Ünlüler ve Gönüllüler olarak mücadele edilecek Survivor'ın tarihi belli oldu mu? Geçtiğimiz yıl Şubat ayında başlayan Survivor bu yıl ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin tarihini duyurdu mu?

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor yarışmasının bu yıl ne zaman başlayacağı henüz duyurulmadı. Survivor, geçtiğimiz yıl 2 Şubat 2019 tarihinde izleyicisiyle buluşmuştu. Survivor 2020'nin de Şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdiMeteoroloji tarafından İstanbul geneline yapılan yağmur uyarısının ardından kentin kuzey kesimlerindeki bulutlanmalar görüntülendi. Bulutlar nedeniyle adeta gündüz geceye döndü.
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