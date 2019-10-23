23.10.2019 - 14:23 |
Survivor ne zaman başlayacak? Survivor 2020 ilk yarışmacısı...
Survivor için geri sayım başladı. 2020 Survivor ile ilgili ilk ipuçları Acun Ilıcalı'dan geldi. Peki, Survivor ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları belli oldu mu?
TV8'in heyecan dolu yarışması Survivor ile ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı. 2020 yılında yayınlanacak olan Survivor ile ilgili Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.
Acun Ilıcalı konuya ilişkin detayları şöyle açıkladı: "Survivor Ünlüler gönüllüler yapacağız. Ünlüler takımında BKM Ersin Korkut yarışacak. Zayıf olanların avantajları çok büyük. Bomba isimler var. Bu sene full yeni kadro, eski yarışmacılardan kimse olmayacak.
Survivor'ın yeni bölümleri ile Şubat ayında izleyici ile buluşması bekleniyor.
Hırsızların yeni yöntemi: Siparişle hırsızlık...İstanbul'da hırsızlar arasında yeni yöntem, 'sipariş üzerine hırsızlık yapmak' oldu. Hırsızlar, önceden sipariş aldıkları özellikle lüks araç yedek parçalarını çalıp, hazır bekleyen müşteriye satıyor. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince geçtiğimiz aylarda bir apartmana düzenlenen baskında da kamyon dolusu çalıntı lüks araç yedek parçası ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalıntı yedek parçaların internet üzerinden satıldığı belirlendi. Polis ise araç sahiplerini, "Araç ve yedek parça hırsızlarının en çok tercih ettiği günler, yağmurlu ve karlı günler. Çünkü dışarısı boştur. Bu da hırsızlar için en uygun zamandır" diyerek uyardı.