Survivor ne zaman başlayacak? Survivor 2020 ilk yarışmacısı...

TV8'in heyecan dolu yarışması Survivor ile ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı. 2020 yılında yayınlanacak olan Survivor ile ilgili Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı konuya ilişkin detayları şöyle açıkladı: "Survivor Ünlüler gönüllüler yapacağız. Ünlüler takımında BKM Ersin Korkut yarışacak. Zayıf olanların avantajları çok büyük. Bomba isimler var. Bu sene full yeni kadro, eski yarışmacılardan kimse olmayacak.

Survivor'ın yeni bölümleri ile Şubat ayında izleyici ile buluşması bekleniyor.