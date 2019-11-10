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10.11.2019 - 19:32 |

Survivor ne zaman başlıyor? 2020 Survivor yarışmacıları kimler?

Survivor 2020 için geri sayım başladı. Bu yıl yeniden Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyicilerin karşısına çıkacak Survivor'ın ilk 2 yarışmacısı da belli oldu. Peki sevilen yarışma ne zaman başlayacak? İşte hem bu sorunun cevabı ile ilgili detaylar hem de Survivor'ın ilk 2 yarışmacısı...

Survivor ne zaman başlıyor? 2020 Survivor yarışmacıları kimler?

TV8 kanalının her sezon ilgiyle izlendiği Survivor yarışması bu yıl ne zaman başlayacak? Survivor izleyicilerinin merakla araştırdığı Survivor tarihi belli oldu mu? Bu yıl Survivor'da nasıl bir format olacak? İşte 2020 Survivor hakkında merak edilenler...

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor yarışmasının bu yıl ne zaman başlayacağı henüz duyurulmadı. Survivor, geçtiğimiz yıl 2 Şubat 2019 tarihinde izleyicisiyle buluşmuştu. Survivor 2020'nin de Şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

İLK 2 YARIŞMACI BELLİ OLDU!

Katıldığı canlı yayında özel hayatından projelerine kadar birçok konu hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, Survivor'da bu sene yarışacak ikinci ismi de burada duyurdu. 2 'Survivor 2020'nin ünlüler takımında yarışacak ilk ismin oyuncu Ersin Korkut olacağı kesinleşmişti. 3 Acun Ilıcalı, ikinci isimi de verdi. 'Survivor’un ilk şampiyonu, tekrar ünlü yarışmaya katılıyor. 4 Başarılı televizyoncu, Uğur Pektaş'ın yüzde 90 ihtimalle 'Survivor 2020' kadrosunda yer alacağını söyledi. 5 Acun Ilıcalı, "Survivor'a bir kere katılan kişilerin yeniden dönme arzusu vardır. İnşallah olursa, çok önemli bir isim bence. Survivor'a şubat ayında başlayacağız kısmetse" dedi.

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