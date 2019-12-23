Survivor ne zaman başlıyor? 2020 Survivor yarışmacıları kimler oldu?

Televizyon yarışmaları arasında en çok ilgi gören yarışmalardan biri olan Survivor bu yıl ne zaman başlayacak? İzleyici tarafından merakla araştırılan Survivor'ın yayın tarihi belli oldu mu? Survivor 2020 hakkında arayışa geçenler, Survivor yarışmacıları hakkında da meraklanıyor. Peki Survivor yarışmacıları açıklandı mı?

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Fakat geçtiğimiz Survivor sezonlarının yayın tarihi göze alındığında Survivor 2020'nin Şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2020 yarışmacılarından iki kişinin kim olduğu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor 2020'nin Ünlüler takımında mücadele edecek isimler, Ersin Korkut ve Uğur Pektaş olduğu duyuruldu.