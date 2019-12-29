Survivor ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2020 Survivor yarışmacıları kimler?

TV8'in fenomen yarışmalarından Survivor için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen yarışma öncesi vatandaşlar Survivor ne zaman başlıyor ve Survivor'da bu yıl kimler yarışacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte Ünlüler-Gönüllüler arasında oynanacak Survivor'da şimdiye dek belli olan yarışmacılar ve başlangıç tarihi...

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Fakat geçtiğimiz Survivor sezonlarının yayın tarihi göze alındığında Survivor 2020'nin Şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2020 yarışmacılarından iki kişinin kim olduğu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor 2020'nin Ünlüler takımında mücadele edecek isimler, Ersin Korkut ve Uğur Pektaş olduğu duyuruldu.