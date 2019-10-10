Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç’a istismar olayında yeni gelişme!

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç; programa katılmadan bir süre önce 'Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın' diyen İbrahim Halil G. adlı bir kişiyle buluştu. Karaağaç, "Sana çıplak bir şekilde dokunmam gerekiyor. Günde üç kez cinsel ilişkiye girerek sana enerji yükleyeceğim" diyen sözde hocanın vaatlerine inandı. Karaağaç; enerji yüklediğini ve büyü bozduğunu iddia eden bu kişiyle defalarca birlikte oldu ve ona yaklaşık 90 bin lira verdi. Ancak genç kadın, yarışmadan elenince kandırıldığını anladı.

BELADAN KORUMUŞ!

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Karaağaç’ın savcılığa başvurmasının ardından, İbrahim Halil G. hakkında soruşturma açıldı. Bilirkişi raporunda; ikilinin arasında geçen konuşmalarda, sözde hocanın Karaağaç'ı iş, oyunculuk, aşk ve maddi konularda umut verip oyaladığı belirlendi. Raporda; İbrahim Halil G.'nin, genç kadının isteğiyle evine geldiği ve cinsel ilişkiye girerek onu hastalık ve belalardan korumayı vadettiği de belirtildi. Hakkında dolandırıcılık, şantaj ve cinsel saldırı suçlarından dava açılan kişinin 31 yıla kadar hapsi istendi.