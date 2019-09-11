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11.09.2019 - 07:50| ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

‘Susamam’ bağışları Mor Çatı’ya gidiyor

Susamam” ve “Olay” adlı iki video klip sosyal medyanın gündemine otururken, bazı ünlü sanatçılar da farkındalık yaratmak için kendi aralarında bağış kampanyası başlattı. ‘Pas aldım bağışta bulundum’ diyen sanatçılar “Susamam” diyerek birbirlerine Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na bağışta bulunma çağrısı yapıyor.

‘Susamam’ bağışları Mor Çatı’ya gidiyor

Rap’çi Şanışer’in 17 şarkıcıyla birlikte söylediği “Susamam” ve rapçi Ezhel’in “Olay” adlı iki video klip, sosyal medyada büyük yankı yarattı. Çevre, kadın hakları, hayvan hakları, adalet, hukuk ve trafik gibi toplumsal sorunlara eleştirel göndermelerin yer aldığı şarkıların yarattığı farkındalığa destek için bazı sanatçılar bağış kampanyası başlattı. Sertap Erener, Kenan Doğulu, Sezen Aksu gibi ünlü isimler, ‘Susamam’ diyerek Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na bağışta bulundu. ‘Pas aldım bağışta bulundum’ diyen sanatçılar birlerini bağış yapmaya davet ediyor. Sezen Aksu davetini Sertap Erener’e, Erener ise Kenan Doğulu’ya yaptı. Bağışta bulunan Doğulu ise, “Sertap Erener’den gelen pası aldım ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na bağış yaptım. Şimdi sıra sevgili dostum Tarkan da” diyerek Tarkan’a bağış çağrısında bulundu.

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