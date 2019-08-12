‘Susamasanız da mutlaka su için’

Beyin kanaması riski

Her yıl yüzlerce insanın aşırı sıcaklara bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi: “Artan sıcaklıklar insanda pek çok olumsuzluğa neden oluyor. Aşırı sıcakların beyin kanaması riskini artırdığının bilincinde olarak tedbir alın. Çok sıcak günlerde serin ya da klimalı bir kapalı alanda kalın. Susamasanız bile bol su için. Soğuk duş veya banyo yapın. Bol, hafif, açık renkli giysiler ve güneş koruyucuları kullanın.”

“En yüksek risk altındakiler 65 yaş ve üstü insanlar, iki yaşından küçük çocuklar ve kronik hastalıkları veya akıl hastalığı olanlar. Bu kişiler için ‘yeterince su içiyorlar mı, klima erişimleri var mı, serin kalmak için yardıma ihtiyaçları var mı’ sorularını sorun. Güneşten koruyucu kullanın ve sık uygulayın. Aktivitenizi azaltın. Aktiviteleri yavaş başlatın ve yavaş yavaş ilerleyin. Sıcak havalarda egzersiz yapıyorsanız, sıcaklığa göre, egzersizlere daha erken veya geç başlayın. Sıcak havalarda özellikle tansiyon hastalarında görülen beyin kanamalarında artış yaşanıyor. Bulantı, kusma, baygınlık ve ani bilinç kaybı gibi durumlarda hemen sağlık kuruluşlarına ulaşın.”