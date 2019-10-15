Süt Kardeşler filmi ne zaman çekildi? Süt Kardeşler filmi başrol oyuncuları

Süt Kardeşler filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez yer alıyor. Başrollerinde Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen, Adile Naşit, Hale Soygazi, Ayşen Gruda, Dinçer Çekmez, Engin Orbey, ve Ali Şen yer alıyor.

SÜT KARDEŞLER FİLMİ KONUSU

Herkesin hayal ettiği ancak kimselerin sahip olamadığı bir konağın sahibi olan Melek Hanım, Şaban’ın arkadaşı Ramazan’ı, sütoğlu olan Şaban ile karıştırınca eve alır. Maço Abisi Hüsamettin’e ise eve aldığı Ramazan’ı damadı olarak tanıtacaktır. Gün gelince konağa gerçek Şaban gelecektir ve o andan itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Ertem Eğilmez’in Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Gulyabani isimli romanından uyarladığı filmi, içinde barındırdığı kült anlarıyla Türk sineması üzerinde en çok iz bırakan eserlerden bir tanesidir.