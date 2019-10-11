MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSüt sağma makinesi ölüm getirdi!
11.10.2019 - 11:07 | | DHA

Süt sağma makinesi ölüm getirdi!

Konya’nın Ereğli ilçesinde, Ercan Şanal (18) makineyle süt sağdığı sırada elektrik akımına kapılarak, hayatını kaybetti.

Süt sağma makinesi ölüm getirdi!

Olay, saat 08.00 sıralarında Belkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Ercan Şanal, ahırdaki inekleri süt sağma makinesiyle sağmaya başladı. Ancak bu sırada elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden ailesinin çağırdığı ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şanal, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

 

 

Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otobüs bekleyen 3 kadın feci şekilde can verdi

Otobüs bekleyen 3 kadın feci şekilde can verdi

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama: Kimsenin şüphesi olmamalıdır

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama: Kimsenin şüphesi olmamalıdır

MSB: ABD gözlem noktasına atış yapılmadı

MSB: ABD gözlem noktasına atış yapılmadı

100 bin kişiyi dolandıran ‘hacker’lar tutuklandı

100 bin kişiyi dolandıran ‘hacker’lar tutuklandı

Sıradaki Haber