24.07.2019 - 18:00| AA
Süt tankeri sürücüsünün feci sonu
Karaman'da devrilen süt tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Abdullah Özbey (44) yönetimindeki 42 GP 368 plakalı süt tankeri, Karaman-Konya kara yolu 10. kilometrede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, tankerdeki sütler yola döküldü.
Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Yol, dökülen sütlerin başka bir kazaya neden olmaması için karayolları ekiplerince yıkandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fuhuş operasyonunda akıl almaz rezillikBalıkesir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları fuhuş operasyonunda rezilliği gözler önüne serdi. Gerçekleştirilen operasyonda aralarında hamile ve zihinsel engelli eşlerini pazarlayan kişiler de kıskıvrak yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 52 şüpheliden 8'i tutuklandı.