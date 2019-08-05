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05.08.2019 - 15:21| AA

Sütleğen otu ile derede balık avına 3 bin 270 lira ceza

Konya'da, sütleğen otu kullanarak derede balık avladığı sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlardan tespit edilen 2 kişiye 3 bin 270 lira idari para cezası uygulandı.

Sütleğen otu ile derede balık avına 3 bin 270 lira ceza

Alınan bilgiye göre, Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu tarafından yapılan ihbar üzerine harekete geçen Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yasa dışı yollarla derede balık avladığı ve avladığı bu balıkları kişisel sosyal medya hesaplarında paylaştığı tespit edilen 2 kişiye ticari olmayan sahada yasak olan sütleğen otu kullanmak suretiyle ticari avlanma yapmaktan toplamda 3 bin 270 liralık idari para cezası uyguladı.

Ceza uygulanan A.Ö. ile E.Ö'nün, Konya - Beyşehir kara yolu Yunuslar Mahallesi Deresi Bağırsak Boğazı Mevkisinde, Beyşehir Gölü'ne dökülen dere üzerinde, ticari olmayan sahada yasak olmasına rağmen balık otu kullanmak suretiyle av yaptığı, avladığı bu balıklarla birlikte kendi görsellerini sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi.

Avcıların avlanma yaptığı bölgede topladığı sütleğen adı verilen balık otunun suyunu sıkarak otuyla birlikte suya bıraktığı, balıkların ise bu ottan dolayı baygınlık geçirerek su yüzeyine çıktığı, bu yöntemle toplanan balıkların avının gerçekleştiği tespit edildi.

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