Suzan Kardeş kimdir, kaç yaşında? Suzan Kardeş dizileri

Seksenler dizisinin Fato Anası, Çocuklar Duymasın'ın Kadriyesi Suzan Kardeş kimdir? Birçok ünlü isme makyaj yapan Suzan Kardeş ile ilgili merak edilenleri derledik.

SUZAN KARDEŞ KİMDİR?

Suzan Kardeş 15 Nisan 1960, Kosova doğumlu. İş hayatına Hürriyet gazetesinde başlayan Suzan Kardeş, burada çekilen fotoromanlarda rol alan oyunculara makyaj yaparak mesleğinde gelişti. Şan Tiyatrosu'nda saç ve makyaj yapımıyla çalışmayı sürdüren makyöz; birçok tiyatro topluluğu ve film ekibinde makyaj uzmanı ve kuaför olarak yer aldı. 1995 yılından başlayarak Beşiktaş Kültür Merkezi'nin saç ve makyaj çalışmaları görevini yapmaya başladı. Türkiye İş Bankası reklamlarında oyuncu Haluk Bilginer'e yaptığı Atatürk makyajı ile ses getirdi.

1985 yılından itibaren Sezen Aksu'nun tüm sahne ve çekim makyajlarını yaptı. Goran Bregoviç'ten Türkân Şoray'a kadar birçok ünlünün sahne makyajını gerçekleştirdi. 1992 yılında Bekriya adında bir "meyhane" açarak 12 yıl boyunca işletti. Meyhanede söylediği mikrofonsuz, akustik Rumeli türküleriyle eski dönem Bosna sevda şarkılarından yola çıkarak, Sezen Aksu'nun desteğiyle Bekriya adlı bir sanat müziği albümü çıkardı. Bir filmde oyunculuk da yapan, Bir Demet Tiyatro dizisinde "pencereden bakan kadın" olarak yer almıştır.

SUZAN KARDEŞ DİZİLERİ

Bir Demet Tiyatro - 2000

Organize İşler - 2005

Komedi Dükkanı - 2008

Mavi Kelebekler - 2011

Muhteşem Yüzyıl - 2012 (konuk oyuncu)

Seksenler - 2012 (Fato Ana)

Toprağın Çocukları - 2012

Arkadaşım Hoşgeldin - 2014

Yapışık Kardeşler - 2015

Nadide Hayat - 2015

Müdür Ne'aptın - 2016

Çocuklar Duymasın - 2017-2019 (Kadriye)

Şevkat Yerimdar - 2018 (Kendisi, konuk oyuncu)

Tolgshow - 2018

Çocuklar Duymasın - 2018 (Yılbaşı Özel Bölüm) Kendisi

Seksenler - 2019- (Fato Ana)

SUZAN KARDEŞ MAKYÖZ

Tolgshow 2018

Arkadaşım Hoşgeldin - 2014

Benim Annem Bir Melek - 2008

Osmanlı Cumhuriyeti - 2008

Atatürklü İş Bankası reklamı - 2007

Komedi Dükkanı - 2006

Hokkabaz - 2006

Bir Demet Tiyatro - 2006

Beynelmilel - 2006

Gen - 2005

Organize İşler - 2005

Hürrem Sultan - 2003

Bekarlar - 2003

Aşk ve Gurur - 2002

Güneş Yanıkları - 2000

Bir Demet Tiyatro - 1997

Dönersen Islık Çal -1993

Tatlı Betüş -1993

Seni Seviyorum Rosa - 1992