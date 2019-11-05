Tabak kırmanın şans getirdiği festival

Açılış töreninde festival başkanı Gennady Davydko, Listapad’ın tarihine de değinerek, çıkış noktasının Çernobil Faciası olduğundan bahsetti. Çernobil’den etkilenen Belarus’ta bu felaketin ardından insanları bir araya getirecek bir film festivali düzenleme fikrinin oluştuğunu ve kabul görmesi sonucu 1994’te ilk kez düzenlenen Listabad’ın temellerinin atıldığını anlattı.

Festival, her yıl bir tabak kırma seremonisiyle açılıyor. Geçen yılki katılımcıların imzalarının olduğu bir tabak, festival başkanı Davydko tarafından kırılıyor ve bunun 200’ü aşkın filmin gösterileceği festivale şans getireceğine inanılıyor, hatta tabağın parçasını almanın da... Bu yılki açılışta tabak ikinci denemede kırıldı.

‘Neşe’ veren filmler

Festivalin amaçlarından biri, Orta ve Güneydoğu Asya, Doğu ve Orta Avrupa’dakiler dahil olmak üzere eski Sovyet ülkelerindeki filmlere gösterim ve ödül kazanma alanı açmak. Nitekim FIPRESCI jürisinin de aralarında olduğu yedi jürinin birçok ödül verdiği festivalde, bu ülkelerin sinemaları hem yarışma hem de izleyiciyle buluşma açısından şans yakalıyor. Festivalin diğer amacı ise yakın dönemde dikkat çekmiş uluslararası filmleri Belaruslu izleyicilerle buluşturmak.

Nitekim Hirokazu Koreeda’nın Venedik’in açılışını yapan filmi ‘La vérité’den Cannes’ın gözde filmlerinden ‘Portrait of a Lady on Fire’a önemli festivallerde gösterilmiş filmler Listapad’da kendisine yer buluyor. Bu yılki sloganı ‘neşeye’ olan festivalde, sinemanın izleyiciye verdiği kültürel zenginliğin altı çiziliyor. Festival, 8 Kasım’a dek 200 filmi izleyiciyle buluşturacak.