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27.09.2019 - 13:38 | | AA

Tacettin Şeker'e FETÖ'den hapis!

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski HSYK Başmüfettişi Tacettin Şeker, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tacettin Şeker'e FETÖ'den hapis!

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Şeker ve  avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının  ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık  Şeker, örgüt üyesi olmadığını iddia etti. Şeker, gelinen aşamada suçsuz olduğunun  ortaya çıktığını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin  kararını açıkladı.

Karara göre sanık Şeker'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan  7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

 

 

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