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20.09.2019 - 10:22 | | DHA

Taciz iddiasıyla halkı galeyana getirenlere operasyon: 40 gözaltı

Adana'da 11 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla halkı galeyana getirip, yabancı uyruklu kişilerin iş yerleri ve evlerine zarar verilmesine neden olduğu öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 5'i kadın, 40 kişi gözaltına alındı.

Taciz iddiasıyla halkı galeyana getirenlere operasyon: 40 gözaltı

Dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi 38070 Sokak'ta 25 yaşlarındaki bir kişinin aynı mahallede oturan 11 yaşındaki erkek çocuğunu okul çıkışı evine götürerek taciz ettiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. Yüzlerce kişi, şüphelinin oturduğu ileri sürülen evi yakmak istedi.

Polisin biber gazlı müdahalesiyle kabalık dağıtıldı. Sosyal medya üzerinden şüphelinin yabancı uyruklu bir kişi olduğu iddiası, ortalığı tekrar karıştırdı. Çevre mahallelerde toplanan yüzlerce kişi, gruplar halinde yabancı uyruklu kişilerin işyerleri ve araçlarına saldırarak zarar verdi. Çevik kuvvet, terörle mücadele, asayiş ve özel harekat polisleri, öfkeli kalabalığı güçlükle dağıtıldı.

Taciz iddiasıyla halkı galeyana getirenlere operasyon: 40 gözaltı

SOSYAL MEDYA PROVOKATÖRLERİ TESPİT EDİLDİ

Halkın sokağa çıkıp, yabancı uyruklu vatandaşların mallarına zarar verilmesine neden olan provokatör paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen kişiler, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gece saatlerinde tek tek tespit edildi. Söz konusu şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 5'i kadın, 40 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan 11 yaşındaki çocuğa taciz ettiği iddia edilen şüpheli ise aranıyor.

Taciz iddiasıyla halkı galeyana getirenlere operasyon: 40 gözaltı

Çatı katında panter şokuFransa'da bir binanın çatı katına tırmanan siyah panter, bina sakinlerince paniğine neden oldu. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda sakinleştirici iğneyle vurulan panter, itfaiye ekipleri tarafından ele geçirildi.
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