Taciz ters tepince ‘FETÖ’cü’ şikâyeti

İddiaya göre Tufan, sosyal medyadan Tören’i engelleyince taciz ve tehdit süreci başladı. Bunun üzerine yargıya başvuran Tufan, kendisini taciz eden ve öldürmekle tehdit eden Tören hakkında uzaklaştırma kararı alınmasını sağladı. Buna rağmen Tören’in tehditlerinden kurtulamadı. Tören, genç kadını farklı hesaplar açarak tehdit ve taciz etmeye devam etti. Son olarak da Tufan’ın FETÖ’cü olduğu iddiasıyla ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. Genç kadın ise bu durumu, savcılığın verdiği takipsizlik kararıyla öğrendi. Aylardır Tören’in tehdit ve tacizlerine maruz kaldığını aktaran Tufan, Milliyet’e şunları anlattı:

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“Bu adam ‘Başına bela olacağım’ diyordu. 17 Ekim’de ‘Cinsel taciz, tehdit, hakaret, huzuru bozma’ suçlarından davamız var. Önceki gün de öğrendim ki, gidip benim hakkımda FETÖ’cü olduğum iddiasıyla şikayette bulunmuş. Şahıs kasten adam öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız silah bulundurma gibi pek çok suçtan sabıkalı, emniyette de uyuşturucudan çok sayıda kaydı var. Bu da yetmezmiş gibi, şahıs bugün de karakola gidip ‘Beyza Tufan evimin önünde silah sıktı’ diye şikayet etmiş. Konuyla ilgili gidip ifade vereceğim. Kaldı ki bu şahıs defalarca uzaklaştırma kararını ihlal etti. Hakkında hapis cezası var. Her gün ayrı bir iftirayla karşı karşıya kalıyorum. Verilen uzaklaştırma kararların hepsi de yalan.”