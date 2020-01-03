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03.01.2020 - 14:56 | | DHA

Tacizle suçlayıp, beyzbol sopasıyla işkence ettiler

Hatay'da 3 kişi, 14 yaşındaki kızı taciz ettiğini öne sürdükleri bir genci, beyzbol sopasıyla falakaya yatırdı. Cep telefonuyla görüntülenen işkence anları ise sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti.

Antakya ilçesinde henüz kimliği saptanamayan 16 yaşlarındaki bir genci görüntüdeki konuşmalardan iş yeri olduğu anlaşılan bir odaya götüren 3 şüpheli, 14 yaşındaki kızı neden öptüğünü sorup ardından dövmeye başlıyor. Cep telefonu ile kaydedilen olayın görüntülerinde, saldırganlardan biri cep telefonundan fotoğraf gösterdiği gence ceza vereceğini söylüyor. Yanındaki arkadaşlarından aldığı sopayla gencin ellerine vurmaya başlayan saldırganın, "Bakalım artık hangi ellerle hangi kızlara böyle yapacaksınız. Namus düşmanları "dediği duyuluyor.

FALAKAYA YATIRDILAR

Elinde platin olduğunu söyleyen gence bir süre vurmaya devam eden saldırganın yanındaki bir başka kişi de küfür ederek genci yumrukluyor. Koltuğa oturtup ayağını kaldırttıkları genci falakaya yatıran şüpheliler, uzun süre darp ediyor.

Görüntülerde saldırganlardan birinin, "Kırma ayağını, kafasını kırma, dükkanımızı kan etme kardeş" diye seslenmesi dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan işkence görüntüleri büyük tepki topladı.

ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE ÇIKTI

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,14 yaşındaki kızı taciz ettiğini öne sürdükleri bir genci, falakaya yatırıp,  beyzbol sopasıyla dövdükleri öne sürülen şüphelilerden A.C.T.'nin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, sabah saatlerinde yakalanan E.K.'nin ise adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Tacizle suçlayıp, beyzbol sopasıyla işkence ettiler

Tacizle suçlayıp, beyzbol sopasıyla işkence ettiler

Tacizle suçlayıp, beyzbol sopasıyla işkence ettiler

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