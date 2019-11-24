Taflan kurutulacak kadınlar kazanacak

Taflan, Karadeniz’e özgü bir meyve. Magnezyum ve kalsiyum açısından oldukça zengin. Antioksidan içeriği ve lifli yapısı sayesinde, tıbbi aromatik bitki potansiyeli de taşıyor. Ancak Karadeniz’de “karayemiş” olarak da bilinen bu meyve, büyük oranda çürümeye terk ediliyor. Çünkü taflanın işlenip ekonomik bir değere dönüşeceği bir tesis yok. Bu boşluğu şimdi kadınlar doldurmaya aday. Ordu’nun sakin şehri Perşembe’de kadınların kurduğu PERKÜDER, ilk etapta yılda 20 ton taflanı kurutup kuru yemiş olarak pazarlayacak. Tesis, deterjan markası ABC’nin “Yerli Yerinde” projesiyle hayata geçti. Ordu İl Tarım Müdürlüğü ve ABC’nin desteğiyle 500 bin lira maliyetle kurulan tesiste taflanın yanı sıra fındıkta sonra bölgede en çok yetiştirilen kivi, incir ve elma gibi ürünler de kurutulacak. Tüm işleyişi de kadınlar yönetecek, kazancı aralarında paylaşacaklar. Cezayir’den kuru incir siparişi aldıklarını ancak tesisin bu siparişe yetişmediğini anlatan PERKÜDER Başkanı Elif Saka şunları söyledi:

“Taflan Ordu’da çok yaygın ama sadece çok az bir kısmı turşu ve reçeli yapılarak tüketiliyor. Büyük bölümü çürüyüp gidiyor. Yolumuz İl Tarım müdürümüzün sayesinde ABC ile kesişince de kurutma tesisi hayalimizi gerçekleştirdik. Tesise giren bir meyve sadece tohumuyla tesisten çıkacak. Her kadın alın teri kadar parasını kazanacak.”

‘Taflanla anılacağız’

“Fındığın yanında taflanla anılan bir il olacağız” diyen Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da şu bilgileri verdi: “Ordu fındıkla bilinir ama çok kişi taflanı bilmez. Her bahçede var. İşleme veya kurutma tesisimiz mevcut değildi. Şu anda tesisimiz hazır. Makine ekipmanları da büyük oranda hazır. Bölgemizde 500 ton taflan var, 20 tonunu kurutmayı öngörüyoruz.”

‘Kadınların hayatına dokunmak istiyoruz’

ABC Pazarlama Müdürü Deniz Özyer, bu projede olduğu gibi Türkiye’nin her bölgesinde kadınların hayatına dokunmak istediklerini söyledi. Özyer, “İlk etapta 300 kadının hayatına dokunmayı hedefliyoruz. Taflan özütü kullanarak ‘Yerli Yerinde’ adlı bir sıvı el sabunu ürettik. Bu ürünün tüm geliri projeye aktarılacak. Ordu’ya her geldiğimizde kadınların coşkusunu görüyoruz ve bu coşku böyle projeleri geliştirmek bizi teşvik ediyor” dedi.