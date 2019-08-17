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17.08.2019 - 15:37| DHA

Taha, ablasını kurtarmak isterken boğuldu!

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde serinlemek için girdiği Sarum Çayı'nda çırpınmaya başlayan ablasını kurtarmaya çalışan Taha Ersancan (13) boğuldu. Helikopter ambulansla Diyarbakır'da özel hastaneye götürülen abla Semanur Ersancan ise yaşam (15) mücadelesi veriyor.

Taha, ablasını kurtarmak isterken boğuldu!

Olay, öğleden sonra Kulp ilçesi Seyrek köyünden geçen Sarum Çayı'nda meydana geldi. Lice ilçesinden piknik için çay kenarına gelen Ersancan ailesinden Semanur Ersancan, serinlemek için çaya girdi. Yaklaşık 5 metre derinliğindeki suda çırpınmaya başlayan ablasını gören Taha Ersancan ise onu kurtarmak için suya atladı.

Ailenin çığlıklarını duyan çevredekiler suya atlayarak abla- kardeşi sudan çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan abla- kardeş Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Taha Ersancan hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, durumu ağır olan Semanur Ersancan ise helikopter ambulansla Diyarbakır'a sevk edildi.

Çaya piknik yapmaya gelen İhsan Alacak, abla- kardeşi çayın kenarında gördüklerini belirterek, "Müdahale ettik. Nabızları yoktu. Sonra ambulans geldi. Alıp götürdüler" dedi.

 

 

 

 

 

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