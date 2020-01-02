Tahıllı simit tarifi | Tahıllı simit için gerekli malzemeler

Kanal D ekranında yayınlanan sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler tarafından Tahıllı simit yapılacak. Tahıllı simit yapmak isteyen ekran başındaki izleyicilerde Tahıllı simit nasıl yapılır, Tahıllı Simit için gerekli malzemeler nelerdir sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte Tahıllı simit tarifi ve gereken malzemeler...

TAHILLI SİMİT TARİFİ

Tahıllı Simit Tarifi İçin Malzemeler

2, 5 su bardağı tam buğday unu

1/2 (yarım) su bardağı ılık süt

1 tatlı kaşığı bal

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı maya

Üzeri için

Çorba kaşığı keçiboynuzu özü

1/2 (yarım) çay bardağı ılık su

Bolca susam

Tahıllı Simit Tarifi Yapılışı

Tam buğday ununu bir kaba alıp havuz şeklinde açalım. Ortasına ılık sütü balı ve mayayı koyup aktife edelim.

Daha sonra unun üstüne tuz koyarak yoğuralım. Hamur toparlandıktan sonra 40 dk mayalıyalım.

Mayalama işleminden sonra elinizde simit şekilini verelim keçiboynuzuözü ve ılık suyu bi tabakta açalım yaptığımız simitleri suya bandırıp susama bulayalım. Ayçekirdeği içi de kullanabilirsiniz ayrı bi lezzet veriyor sonra tepside 10 dk daha mayalayalım ve 180 derece fırında 20 dkkada pişirdim. Fırından fırına değişebilir lütfen kızarınca alın afiyet olsun