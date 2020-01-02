MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tahıllı simit tarifi | Tahıllı simit için gerekli malzemeler
ABONE OL
02.01.2020 - 13:45 |

Tahıllı simit tarifi | Tahıllı simit için gerekli malzemeler

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün yemeği açıklandı. Bugün gelinlerden yarışmanın sunucusu Fatih Ürek, Tahıllı Simit yapmalarını istedi. Tahıllı simit tarifi ve malzemeleri programı takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Tahıllı simit nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Tahıllı simit tarifi | Tahıllı simit için gerekli malzemeler

Kanal D ekranında yayınlanan sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler tarafından Tahıllı simit yapılacak. Tahıllı simit yapmak isteyen ekran başındaki izleyicilerde Tahıllı simit nasıl yapılır, Tahıllı Simit için gerekli malzemeler nelerdir sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte Tahıllı simit tarifi ve gereken malzemeler...

 TAHILLI SİMİT TARİFİ

Tahıllı Simit Tarifi İçin Malzemeler

2, 5 su bardağı tam buğday unu
1/2 (yarım) su bardağı ılık süt
1 tatlı kaşığı bal
1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı maya

Tahıllı simit tarifi | Tahıllı simit için gerekli malzemeler

Üzeri için

Çorba kaşığı keçiboynuzu özü
1/2 (yarım) çay bardağı ılık su
Bolca susam

Tahıllı Simit Tarifi Yapılışı

Tam buğday ununu bir kaba alıp havuz şeklinde açalım. Ortasına ılık sütü balı ve mayayı koyup aktife edelim.

Daha sonra unun üstüne tuz koyarak yoğuralım. Hamur toparlandıktan sonra 40 dk mayalıyalım.

Mayalama işleminden sonra elinizde simit şekilini verelim keçiboynuzuözü ve ılık suyu bi tabakta açalım yaptığımız simitleri suya bandırıp susama bulayalım. Ayçekirdeği içi de kullanabilirsiniz ayrı bi lezzet veriyor sonra tepside 10 dk daha mayalayalım ve 180 derece fırında 20 dkkada pişirdim. Fırından fırına değişebilir lütfen kızarınca alın afiyet olsun

Önüne ne çıktıysa çarptıAfyonkarahisar’da mobese kameralarına yansıyan kaza görüntülerinde bir otomobilin caddede sağlı sollu park halindeki bulunan araçlara vurarak daha sonra ağaca çarpması dikkat çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

14 yaşındaki Serkan'ı öldüren yaşıtı 3 şüpheli adliyede

14 yaşındaki Serkan'ı öldüren yaşıtı 3 şüpheli adliyede

Kıdem tazminatına zam! En düşük 2 bin 943 lira..

Kıdem tazminatına zam! En düşük 2 bin 943 lira..

Bu besinleri yiyin, gribe veda edin!

Bu besinleri yiyin, gribe veda edin!

Kırmızı Bank ile tarihte bugün: 2 Ocak

Kırmızı Bank ile tarihte bugün: 2 Ocak

Sıradaki Haber