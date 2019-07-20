Tai Chi dövüşçüsü (Man Of Tai Chi) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Man of Tai Chi, hayatı dövüş sanatları merkezinde geçen insanların yaşam mücadelelerini ve sırtlarına yüklenen sorumlulukları konu alıyor. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini ünlü aktör Keanu Reeves üstleniyor. Chen dövüş sanatları konusunda Tanrısal bir yeteneğe haizdir ayrıca küçük yaştan beri inanılmaz bir deneyim edlde etmiştir.

Günümüz Beijing kentinde, tıpkı Chen gibi iyi dövüşen pek çok genç erkek vardır, üstelik burası tam bir fırsatlar cennetidir. Chen geldiği notka da, hayattaki yerini de bulmak için içsel bir yolculuğa ihtiyaç duyar.... Başrolde de yer alan Keanu Reeves, kamera arkasına geçtiği ilk uzun metrajlı filminde kan ve acıdan temellenen kişisel öyküyü anlatıyor.