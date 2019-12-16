MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Takibe alınan kamyonetten çıktılar!
ABONE OL
16.12.2019 - 09:36 | | İHA

Takibe alınan kamyonetten çıktılar!

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma tarafından durdurulan panelvan kamyonetin içinden 26 kaçak göçmen çıktı. Olayla ilgili 1’i kadın 5 kişi tutuklandı.

Takibe alınan kamyonetten çıktılar!

Edinilen bilgiye göre, Alaybey Mahallesi’nde ‘şok’ uygulaması yapan Malkara İlçe Jandarma ekipleri, takibe aldığı kapalı kasa panelvan kamyoneti durdurdu. Yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmayı planlayan Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 26 kaçak göçmen ele geçirildi. Göçmenlere öncülük ettiği belirlenen A.S., E.Y., O.Ç., A.S. ve Özbekistan uyruklu bir kadın gözaltına alındı.

Takibe alınan kamyonetten çıktılar

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, verilen tutuklama kararı sonrası Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na konuldu. Karakoldaki işlemleri tamamlanan 26 kaçak göçmen de Tekirdağ İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

 

 

İstanbul'da şoke eden olay! O marka araçlar hedefte...İstanbul'da son günlerde araç farı hırsızlığı sayısı oldukça arttı. Motosikletle gelen hırsızlar farları saniyeler içinde söküp çalıyor. Basitçe sökülen farlar değerinden oldukça yüksek fiyata satılıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FETÖ'cülere darbe! Tutuklandılar

FETÖ'cülere darbe! Tutuklandılar

İşte memur ve emeklilerin zam oranları!

İşte memur ve emeklilerin zam oranları!

2020 TÜVTÜRK çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - Araç muayene istasyonu kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

2020 TÜVTÜRK çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - Araç muayene istasyonu kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

İşte en çok hile yapılan gıdalar...

İşte en çok hile yapılan gıdalar...

Sıradaki Haber