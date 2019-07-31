Takibe alınmışlardı... 2'si kadın 4 kişi yakalandı!

Beylikdüzü İlçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu madde satışı yaptıklarını değerlendirdikleri şüphelileri takibe aldı. Ekipler, 2 aylık takibin ardından şüphelilerin içinde bulunduğu aracı 17 Temmuz günü saat 21.30 Marmara Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde durdurdu. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 720 gram Metamfetamin, 480 adet ampul Efedrin Hidroklorür ve 3 bin 930 lira para ele geçirildi. Araçta bulunan Hakan B.(37), Gülizar B.(22), Burak T.(29) ve Mehtap B.(39) gözaltına alındı.

Sorgusu yapılan Mehtap B.'nin Sahil Mahallesi'nde bulunan evinde yapılan aramada ise 59,85 gram Metamfetamin ele geçirildi. Mehtap B.'nin, Esenyurt Akevler Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise "Tehdit, Hakaret ve Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozmak" suçlarından arandığı tespit edilen Metin A. (53) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burak T. ve Gülizar B. savcılık tarafından serbest bırakıldı. Hakan B. hakkında Adli Kontrol hükümleri uygulanırken, Mehtap B. ve Metin A. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.