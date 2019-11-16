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16.11.2019 - 02:33 |

Takla atan aracın sürücüsü öldü

Ankara'da kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Takla atan aracın sürücüsü öldü

M.D. (23) yönetimindeki 06 EV 6696 plakalı otomobil, Ayaş Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle hayatını kaybeden sürücü, Sincan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Takla atan aracın sürücüsü öldü


Olay yerine gelen polis ekipleri, trafiğin düzenli akışı için yolda güvenlik önlemi aldı.

Karaköy'de tepki çeken saldırıKaraköy'de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu.
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